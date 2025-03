De acordo com os dados do mercado bolsista compilados pela agência de notícias, os fundos globais reduziram as suas posições nas últimas 12 sessões no mercado bolsista da ilha, desinvestindo em ações no valor líquido de 391 mil milhões de dólares taiwaneses (quase 11 mil milhões de euros) a partir de quarta-feira.

A TSMC, que representa mais de um terço do peso do índice de referência do mercado bolsista taiwanês Taiex, caiu quase 10% nesse período, uma vez que os investidores estrangeiros venderam 155 milhões de ações, segundo a Bloomberg.

O mercado bolsista de Taiwan foi arrastado pela queda global das ações de fabricantes de semicondutores este ano, devido a preocupações com a elevada valorização do setor e com o aparecimento do DeepSeek, uma das aplicações de inteligência artificial (IA) mais avançadas da China, explicou a Bloomberg.

A TSMC, que registou receitas equivalentes a 15.500 milhões de euros nos primeiros dois meses do ano, mais 39,2% do que no mesmo período de 2024, descia 0,4% na mesma altura, depois de ter fechado a subir 1,75% no dia anterior.

Sede do maior fabricante de semicondutores do mundo (TSMC) e da maior montadora de produtos tecnológicos do mundo (Foxconn), Taiwan tem beneficiado fortemente do crescimento da inteligência artificial e da computação de alto desempenho, graças à boa relação entre as empresas da ilha e os líderes do setor, como a Nvidia e a AMD.

