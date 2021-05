A assembleia-geral da Total, uma das cinco maiores no mundo e a que a mais investe em África, tem apenas um ponto na ordem de trabalhos, que é a mudança de nome, e que vai significar também uma evolução na identidade da empresa, que nasceu em 1924 com o nome de Companhia Francesa dos Petróleos.

"Com isto afirmamos o desejo de transformação da empresa numa companhia multienergética para enfrentar o duplo desafio da transição energética, que é produzir mais energia com menos emissões", disse o presidente executivo da empresa, Patrick Pouyanné, em declarações citadas pelas agências noticiosas internacionais.

A empresa está sob pressão de alguns acionistas que defendem que os projetos de petróleo e gás deviam pura e simplesmente parar, o que, a acontecer, teria consequências graves em vários países, como Moçambique, que depende do investimento da Total no norte do país para garantir receitas para suportar o aumento do custo da dívida e para financiar a recuperação e o desenvolvimento da economia.

A mudança de nome da Total surge também poucas semanas depois de a Agência Internacional da Energia ter defendido a suspensão ou cancelamento de todos os projetos petrolíferos e de gás para tentar controlar as alterações climáticas, a começar pelo aquecimento global.

MBA // JH

Lusa/Fim