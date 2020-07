O procedimento concursal, difundido a nível internacional, visa a seleção de um diretor para o Museu José Malhoa, que integra na sua unidade orgânica o Museu da Cerâmica, também localizado nas Caldas da Rainha, e o Museu Dr. Joaquim Manso, localizado na Nazaré.

De acordo com o aviso de concurso, lançado pela Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC), o lugar será preenchido em regime de comissão de serviço, por um período de três anos.

A estimativa do orçamento do museu é de 461,5 mil euros, cabendo 30 mil à programação.

Os interessados em concorrer têm um prazo de 30 dias para apresentação de candidaturas ao preenchimento do lugar para o qual é exigido o grau de licenciatura.

Os candidatos podem ser ou não vinculados à administração pública, de nacionalidade portuguesa ou estrangeira, e devem possuir habilitações e competências técnicas específicas na área da museologia ou na área patrimonial, "adequadas ao desempenho de funções na unidade orgânica para que concorre, assim como aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e de gestão", pode ler-se no aviso publicado hoje.

A seleção do futuro diretor do museu caberá a um júri presidido pela diretora regional de Cultura do Centro, Suzana Peres de Menezes, com base na avaliação curricular, de uma proposta de projeto para a unidade orgânica e numa entrevista profissional.

O cargo de diretor dos três museus da unidade orgânica é, desde 2015, desempenhado em regime de substituição por Carlos Coutinho, técnico superior do mapa de pessoal da Direção Regional de Cultura do Centro.

DA // TDI

Lusa/Fim