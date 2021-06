"A equipa principal do Vitória arranca os trabalhos com vista à temporada 2021/22 no dia 25 de junho, sexta-feira. O plantel às ordens de Pepa inicia a época, na academia, com os habituais exames médicos e testes físicos, que ocuparão os primeiros dias, começando com os treinos no relvado no dia 28, segunda-feira", lê-se na nota publicada.

Sétimo classificado na época transata, o emblema minhoto vai ainda cumprir um estágio fora de Guimarães, em "datas e local a revelar", e realizar jogos de preparação "com vista à nova temporada", prometendo divulgar esse plano "oportunamente".

O calendário da temporada 2021/22 prevê que o primeiro jogo oficial do Vitória de Guimarães ocorra no fim de semana de 24 e 25 de julho, para a Taça da Liga, duas semanas antes do início da 88.ª edição do principal campeonato nacional.

