Van Gaal, de 70 anos, que surgiu no treino de hoje num carrinho de golfe, disse que ainda pode fazer o seu trabalho, apesar de sentir "muitas dores", e deu instruções para os seus jogadores através de Danny Blind, um dos seus adjuntos.

O capitão da 'laranja', Virgil van Dijk, explicou que Van Gaal estava montado na bicicleta no hotel quando ela escorregou e ele bateu com a anca, mas que a lesão não o afetaria nem afastaria do jogo de terça-feira à noite em Roterdão.

A lesão de Van Gaal é mais uma 'areia na engrenagem' da qualificação dos Países Baixos, que lideram o grupo G, mas que, no sábado, falharam a qualificação, ao empatarem 2-2 com Montenegro, em Podgorica, após terem estado a vencer por 2-0 até aos últimos 10 minutos.

Os Países Baixos lideram o grupo, com 20 pontos, mais dois do que Turquia e Noruega, respetivamente segundo e terceiro classificados, e um empate deverá chegar para assegurar a qualificação. Com uma derrota, podem cair para a terceira posição.

A partida será disputada no Kuip Stadium sem a presença de público, devido às medidas sanitárias que entraram em vigor no fim de semana, consequência do aumento das infeções pelo novo coronavírus na Holanda.

