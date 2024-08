A partir das 20:30 locais (19:30 em Lisboa), Irina Rodrigues, nos seus quartos Jogos Olímpicos, vai estar pela primeira vez numa final, para a qual não se conseguiu apurar Liliana Cá, quinta em Tóquio2020.

Na sessão da manhã no Stade de France, Lorène Bazolo vai disputar a repescagem dos 200 metros, às 12:50 (11:50), tal como João Coelho nos 400, às 11:20 (10:20), numa distância em que Cátia Azevedo disputa a primeira ronda às 12:11 (11:11).

Depois do quinto e sexto lugar na prova masculina de Vasco Vilaça e Ricardo Batista, respetivamente, e do 11.º de Maria Tomé na feminina, a estafeta mista portuguesa, que terá ainda Melanie Santos, procura novo bom resultado no triatlo.

Depois dos dois treinos de adaptação ao rio Sena terem sido canceladas, devido à qualidade da água, os organizadores decidiram mesmo avançar com a prova, que tem início marcado para as 08:00 (07:00).

No ténis de mesa, após as eliminações na primeira ronda do torneio individual, Marcos Freitas e Tiago Apolónia juntam-se a João Geraldo para disputar os oitavos de final da prova por equipas, frente ao Brasil.

A partir das 15:00 (14:00), a equipa portuguesa, oitava do ranking mundial, defronta um Brasil, nono, motivado pelo histórico quarto lugar de Hugo Calderano, o primeiro atleta fora da Europa ou da Ásia a atingir as meias-finais individuais.

Na vela, que se está a disputar em Marselha, Eduardo Marques entra para as duas últimas regatas na 11.ª posição, a dois pontos do 10.º lugar, que dá acesso à 'medal race' de terça-feira.

Dentro dos lugares de acesso à regata das medalhas, no sétimo lugar, estão Carolina João e Diogo Costa, que disputam a sétima e oitava regatas, no penúltimo dia antes da corrida decisiva, enquanto Mafalda Pires de Lima, que fez a estreia no domingo, é 13.ª.

Duarte Seabra será o último elemento da equipa de equestre a entrar em ação, disputando a qualificação dos saltos, no Palácio de Versalhes.

