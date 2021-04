O jogador de Oliveira de Azeméis, 189.º colocado no 'ranking' ATP, não foi capaz de confirmar o teórico favoritismo frente ao gaulês, número 217 da hierarquia mundial, e acabou por ceder a vitória com os parciais de 6-3 e 6-4, ao fim de uma hora e 27 minutos.

Domingues, de 27 anos, até foi o primeiro a fazer o 'break', no terceiro jogo, e chegou a estar com uma vantagem de 3-1 no marcador, mas deixou-se quebrar em duas ocasiões, no sexto e oitavo jogos, permitindo a Bourgue fechar favoravelmente ao cabo de 41 minutos.

Na segunda partida, o número quatro português foi quebrado no quinto jogo (2-3), ao primeiro ponto de 'break' enfrentado, e não conseguiu recuperar mais da desvantagem, entregando assim a qualificação para os quartos de final.

O próximo adversário do jogador nascido em Avignon, há 27 anos, será o vencedor do desafio entre o 'qualifier' bósnio Mirza Basic (287.º) e o 'lucky loser' argentino Andrea Collarini (204.º).

