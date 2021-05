Campeã olímpica em Londres2012 e medalha de prata no Rio2016, Spirig completou a prova (1,5 quilómetros de natação, 40 de ciclismo e 10 de atletismo) em 1:59.04 horas.

Na última volta do atletismo, Spirig conseguiu ultrapassar a irlandesa Carolyn Hayes, que tinha atacado praticamente no início do segmento de corrida.

Hayes concluiu a prova a 12 segundos de Spirig, com a norte-americana Kirsten Kasper a fechar o pódio, a 34 segundos da vencedora.

Melanie Santos, a única portuguesa em prova, terminou na 16.ª posição, a 2.56 minutos da triatleta suíça, garantindo que a prova "correspondeu" ao que esperava e que faz "um balanço positivo".

"Tentei manter-me calma. É uma prova de duas horas, temos de ter paciência. Estou bastante satisfeita com o meu resultado", assumiu, em declarações à RTP.

Melanie Santos lembrou que foi o primeiro triatlo na distância olímpica "em muito tempo", pelo que não sabia "o que esperar", reconhecendo que há pormenores que ainda tem de trabalhar até aos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

