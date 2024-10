"O Manchester United manifestou interesse em contratar o treinador Rúben Amorim, tendo o Conselho de Administração da Sporting SAD remetido para os termos e condições previstos no contrato de trabalho em vigor entre a Sociedade e o treinador, em concreto para a respetiva cláusula de rescisão e para o valor de 10 milhões de euros (ME)", lê-se no comunicado da SAD 'leonina'.

Rúben Amorim cumpre, aos 39 anos, a sétima temporada como treinador, num percurso iniciado no Casa Pia e com passagem pelo Sporting de Braga, antes de, em 2019/20, chegar aos 'leões', a troco dos 10 ME da cláusula de rescisão.

"O Manchester United manifestou interesse em pagar à Sporting SAD o valor da referida cláusula", rematou o Sporting, que hoje recebe o Nacional, para os quartos de final da Taça da Liga, e lidera, após nove jornadas, a I Liga.

O antigo médio internacional português soma dois títulos de campeão nacional (2020/21 e 2023/24), três Taças da Liga (2019/20, pelo Sporting de Braga, 2020/21 e 2021/22) e uma Supertaça Cândido Oliveira (2021/22).

