Biles parecia destinada a bater todos os recordes olímpicos da modalidade quando conquistou cinco medalhas no Rio2016 (quatro de ouro), mas em Tóquio2020 'resumiu-se' a uma de prata e uma de bronze, acusando a enorme pressão colocada sobre si e trazendo para a ordem do dia a questão da saúde mental dos atletas de alta competição.

Hoje, aos 27 anos, pode juntar-se ao grupo das terceiras ginastas com mais títulos olímpicos, igualando os cinco da húngara Ágnes Keleti, da russa Polina Astakhova e da romena Nadia Comaneci, e ficando apenas atrás da checa Vera Caslavska (sete) e da russa Larisa Latynina (nove).

Se os Estados Unidos exibirem na final do concurso por equipas apenas parte da superioridade demonstrada nas eliminatórias, Biles arrebatará sem dificuldade a quinta medalha de ouro e poderá começar a reclamar em Paris a hegemonia olímpica da ginástica artística feminina perdida em Tóquio.

As finais de natação continuarão também a despertar emoções fortes na Arena Paris, com destaque para a dos 100 metros costas femininos, que contará com a presença da norte-americana Regan Smith, um mês após ter batido o recorde do mundo, além da atribuição dos títulos dos 800 livres e da estafeta 4x200 livres masculinos.

Ao todo, serão atribuídas hoje mais 12 medalhas de ouro: além da ginástica e da natação, serão coroados novos campeões de triatlo, tiro, ténis de mesa, judo, esgrima e râguebi 'sevens'.

Os Jogos Olímpicos Paris2024, a XXXIII edição do maior evento desportivo mundial, prolongam-se até 11 de agosto, e contarão com a participação de Portugal, que estará representado por 73 atletas, 37 mulheres e 36 homens, em 15 modalidades.

HORA PAR/LX MODALIDADE PROVA

- Terça-feira, 30 jul (12 medalhas de ouro):

08:00/07:00 Triatlo Masculino

09:30/08:30 Tiro Pistola a 10 metros (equipas mistas)

14:30/13:30 Ténis de mesa Pares mistos

15:30/14:30 Tiro Fosso (M)

17:38/16:38 Judo -81 kg (M)

18:15/17:15 Ginástica artística Equipas femininas

18:09/17:09 Judo -63 kg (F)

19:30/18:30 Esgrima Espada (equipas femininas)

19:45/18:45 Râguebi Femininos

20:56/19:56 Natação 100m costas (F)

21:02/20:02 Natação 800m livres (M)

22:01/21:01 Natação 4x200m livres (M)

RPC

Lusa/fim