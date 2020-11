Ibrahimovic, que há cerca de quatro anos deixou a seleção, afirmou numa entrevista ao jornal Aftonbladet que pensaria no regresso se Andersson considerasse que ele "podia contribuir com alguma coisa" e o chamasse, mas que dependia sempre do selecionador.

Andersson considerou positivo que Ibrahimovic, de 39 anos, atualmente no AC Milan, tenha dito que sente a falta da seleção e realçou que até agora ele nunca tinha sido tão claro sobre um hipotético regresso à equipa nacional.

"Isso torna natural que tenhamos algum tipo de contacto para discutir o assunto em detalhe. A próxima concentração da seleção [que está apurada para o Euro2020, a decorrer em 2021] é em março e até lá há tempo", afirmou Andersson.

Com 62 golos em 116 jogos pela seleção sueca, Zlatan Ibrahimovic retirou-se após o Euro2016, em França, que Portugal conquistou ao derrotar a seleção anfitriã no prolongamento da final, com um golo de Éder (1-0), aos 109 minutos.

