Seleção de râguebi 'sevens' termina em 13.º nas 'Challenger Series' do Uruguai A seleção portuguesa de râguebi 'sevens' terminou hoje a etapa do Uruguai das 'Challenger Series' no 13.º lugar, depois de somar uma derrota e duas vitórias no segundo e último dia do torneio sul-americano.





Portugal foi derrotado pela Papua-Nova Guiné (17-19) nos quartos de final da 'poule' de apuramento do nono lugar, seguindo para o grupo de disputa do 13.º posto, em que bateu o Paraguai (26-10) nas meias-finais e o México (30-7) na final.

A seleção lusa jogou o segundo dia do torneio uruguaio para 'cumprir calendário', depois de falhar, no sábado, a passagem aos quartos de final e, consequentemente, o apuramento para o torneio de qualificação do circuito mundial, a disputar em outubro, em Hong Kong.