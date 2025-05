Sébastien Ogier tenta confirmar hoje um inédito sétimo triunfo no Rali de Portugal

Matosinhos, Porto, 17 mai 2025 (Lusa) -- O piloto francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) tenta hoje confirmar um inédito sétimo triunfo no Rali de Portugal, quinta ronda do Campeonato do Mundo (WRC), que hoje termina em Fafe.