"Depois deste jogo [frente ao Estoril Praia], temos uma pausa no campeonato de sensivelmente um mês e meio. Era engraçado, era positivo e era bonito para nós, depois de todas as dificuldades, irmos para esta pausa com uma vitória e com três pontos. Este é o nosso objetivo claro", afirmou.

O treinador falava hoje no Açor Arena, em Vila Franca do Campo, na conferência de imprensa de antevisão à partida do encontro da 13.ª jornada da I Liga de futebol, marcada para segunda-feira.

Mário Silva lembrou que o Santa Clara não perde há três jogos, tendo somado uma vitória com o Vizela (1-0) e empates com o FC Porto (1-1) e com o Desportivo de Chaves, na última jornada (0-0).

"É o melhor momento da época desde que começámos. Três jogos sem perder. Fizemos um ponto contra uma equipa 'grande'. Ganhámos fora pela primeira vez e, neste último jogo, fizemos uma excelente segunda parte e conquistámos um ponto fora", declarou.

O técnico considerou que os últimos resultados "trouxeram confiança" à equipa e reiterou a "ambição de encurtar distâncias" para os adversários na tabela classificativa.

"A equipa está bem. A equipa está confiante. Sabendo, e é importante realçar, da dificuldade que vamos ter no próximo jogo. Já disse várias vezes, mas não deixo de frisar: a Liga é muito competitiva e os jogos são todos muito difíceis", afirmou.

Mário Silva avisou que o Estoril Praia é um adversário "perigoso" a jogar fora de portas, destacando o "início de época positivo" da equipa orientada por Nelson Veríssimo.

O treinador dos açorianos alertou que o Estoril vai estar na "máxima força", rejeitando que o adversário apareça cansado no encontro de segunda-feira, depois de ter jogado na quarta-feira diante do Benfica para a Taça de Portugal.

"Estamos conscientes de que vai ser um jogo muito difícil e que o Estoril é uma equipa muito bem organizada. É conhecedora daquilo que são os momentos do jogo e uma equipa que se sente muito confortável fora de casa. Por isso, o grau de dificuldade é elevado", afirmou.

O treinador dos açorianos realçou ainda a "dúvida" que existe sobre se a pausa no campeonato devido ao Mundial vai ser benéfica para a equipa.

"Se me perguntar se é o cenário ideal, eu acho que não, sinceramente. Creio ser a primeira vez que existe um Mundial a meio da época desportiva. Não sabemos o que vai acontecer", assinalou.

E concluiu: "Em relação a mim, pessoalmente, e à minha equipa, gostaria que as coisas continuassem com a sua normalidade, mas quando fizemos um planeamento para esta época já todos sabíamos que isso ia acontecer".

O Santa Clara, 15º. classificado com 10 pontos, recebe o Estoril Praia, 10º. com 16, na próxima segunda-feira, às 19:15 locais (20:15 no continente), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

