O treinador da formação lusa espera dois jogos distintos, admite a diferença de valor do Liechtenstein face à equipa das 'quinas', mas rejeita qualquer facilitismo na abordagem ao jogo.

"O Liechtenstein é claramente uma seleção que não está ao nível da nossa. Não há comparação possível entre as duas equipas, mas, logicamente, merecerão sempre o nosso profissionalismo e máxima seriedade", começou por afirmar Rui Jorge.

Quanto à Islândia, o treinador espera um jogo mais equilibrado.

"A Islândia já tem um nível diferente, num relvado sintético, a jogar em casa, com mais qualidade, e que vai exigir da nossa equipa um melhor comportamento. Seja como for, o objetivo será que em qualquer um dos jogos os nossos jogadores exprimam toda a sua qualidade. Se assim for, acredito que teremos todas as hipóteses de vencer", garantiu o selecionador sub-21.

Sobre a convocatória, onde constam 23 atletas e a novidade é estreia do guarda-redes Gonçalo Tabuaço, Rui Jorge explicou que não fez grandes mudanças porque a equipa respondeu bem na última concentração.

"Todos os jogadores tiveram uma boa prestação na convocatória anterior, o grupo portou-se bem e acredito que agora temos condições para melhorar. É isso que queremos fazer nestes dois jogos", concluiu o técnico português.

Portugal recebe o Liechtenstein em 07 de outubro, em Vizela, pelas 20:15, enfrentando depois a Islândia a 12 de outubro, em Reiquejavique, em partida marcada para as 15:00.

A concentração da equipa nacional está agendada para domingo, em Guimarães.

Lista dos 23 convocados:

- Guarda-redes: Celton Biai (Vitória de Guimarães), João Gonçalves (Boavista) e Gonçalo Tabuaço (Estrela da Amadora).

- Defesas: Eduardo Quaresma (Tondela), João Mário (FC Porto), Nuno Tavares (Arsenal, Ing), Tiago Djaló (Lille, Fra), Tiago Araújo (Arouca), Tomás Tavares (Basileia, Sui) e Tomás Araújo (Benfica).

- Médios: Afonso Sousa (Belenenses SAD), André Almeida (Vitória de Guimarães), Fábio Vieira (FC Porto), Paulo Bernardo (Benfica), Tiago Dantas (Tondela), Tomás Händel (Vitória de Guimarães) e Vítor Ferreira (FC Porto).

- Avançados: Fábio Silva (Wolverhampton, Ing), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (Benfica), Gonçalo Borges (FC Porto), Henrique Araújo (Benfica) e Tiago Tomás (Sporting).

BYD // PFO

Lusa/Fim