De acordo com o comunicado dos 'leões', o castigo de Rúben Amorim, que vai estar ausente do encontro de quarta-feira da 31.ª jornada da I Liga, deve-se a declarações do treinador após o clássico com o FC Porto, em outubro de 2020, referente à quarta ronda.

Nesse encontro, que acabou empatado 2-2, o técnico do Sporting foi expulso do banco de suplentes.

