Lopes, que tem duas internacionalizações pela seleção portuguesa, volta a ser emprestado pelo Sevilha, depois de ter passado a última época ao serviço do Nice, em que somou cinco golos e duas assistências em 33 jogos pelo emblema francês.

O extremo esquerdino junta-se no Olympiacos ao técnico português Pedro Martins, que está a iniciar a sua quarta temporada seguida no comando do clube, e ao seu compatriota Rúben Semedo.

De acordo com o Sevilha, o clube grego ficou com opção de compra do passe de Rony Lopes no final da temporada e é o segundo jogador emprestado pelos espanhóis, depois do guarda-redes checo Tomas Vaclik ter igualmente rumado ao Pireu.

Nascido no Brasil, Lopes chegou a Portugal apenas com quatro anos e, mais tarde, ingressou nas escolas de formação do Benfica, tendo dado nas vistas, acabando o Manchester City por contratá-lo quando tinha apenas 16.

Ligado aos 'citizens', o extremo teve poucas oportunidades na equipa principal e somou empréstimos ao Lille, durante três épocas, e também ao Mónaco, clube que acabaria por assinar a título definitivo.

Em 2017/18, sob a ordens de Leonardo Jardim no emblema monegasco, Lopes fez a melhor época da sua carreira até ao momento, com 17 golos em 50 jogos.

Dois anos depois, assinou pelo Sevilha e fez parte do plantel principal, mas acabou por ser pouco utilizado pelo técnico espanhol Julen Lopetegui (ex-FC Porto).

