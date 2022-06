A decisão surpreendeu os espanhóis, uma vez que os transalpinos, aparentemente, não indicaram as razões que levaram à desistência do encontro agendado para 06 de agosto, de acordo com o 'barça'.

"AS Roma não será adversária. A equipa italiana decidiu rescindir o contrato assinado unilateralmente e sem justa causa. Nas próximas 24 horas, o clube irá proceder à devolução do valor dos bilhetes", escreveu o FC Barcelona, no seu sítio oficial.

Os 'culés' reforçam que as "circunstâncias são alheias ao FC Barcelona e vão ao encontro da vontade exclusiva da AS Roma", pelo que já iniciaram contactos para encontrar um novo adversário.

Contudo, o conjunto da capital italiana esclareceu a situação.

A equipa romana, na qual alinha o internacional luso Rui Patrício, justificou a rescisão, considerando que a ausência do encontro se prende com a "necessidade de alterar o planeamento dos particulares de verão, de forma a criar as melhores condições de trabalho possíveis, tendo em vista a próxima época".

AJC // AJO

