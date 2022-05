O brasileiro Vinícius Júnior marcou, aos 59 minutos, o golo dos 'merengues', que repetiram os triunfos de 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 e 2018.

No 'ranking' dos vencedores, o Real Madrid, que só perdeu três finais (1962, 1964 e 1981) e venceu as últimas oito, passou a somar o dobro das do AC Milan, segundo do 'ranking', com sete, mais uma do que Liverpool e Bayern Munique.

