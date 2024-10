Em Baku, a seleção das 'quinas' adiantou-se no marcador logo aos cinco minutos, com um golo de Ana Capeta, ampliando a vantagem com tentos de Tatiana Pinto (10), Diana Gomes (26) e Diana Silva (89), enquanto Parlak (58) reduziu para as azeris.

Portugal, que esteve presente nas últimas duas fases finais, vai agora receber o Azerbaijão no jogo da segunda mão, agendado para terça-feira em Vizela, e caso se qualifique vai disputar a segunda ronda do play-off com o vencedor do embate entre a Bielorrússia e a República Checa, na luta por uma vaga na fase final, que se realiza na Suíça, entre 02 e 27 de julho do próximo ano.

