Portugal vence Azerbaijão na primeira mão do 'play-off' de acesso ao Mundial de andebol feminino

A seleção portuguesa feminina de andebol venceu hoje o Azerbaijão por 32-19, em jogo da primeira mão do 'play-off' de qualificação europeia de acesso ao Campeonato do Mundo de 2023, disputado no Multiusos de Paredes.