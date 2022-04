A equipa portuguesa conseguiu segurar o nulo quase até ao intervalo, mas um golo de Lena Oberdorf, aos 40 minutos, deitou por terra a resistência lusa, tendo Klara Buhl, aos 55, ampliado a vantagem germânica.

Com este triunfo, a Alemanha mantém-se líder isolada do grupo, com 21 pontos, resultantes de sete vitórias em outros tantos jogos disputados, encontrando-se a seleção portuguesa no terceiro lugar, com 13 pontos, a apenas dois da Sérvia, segunda, equipa com a qual deverá discutir o segundo posto.

Os vencedores dos nove grupos de qualificação apuram-se diretamente para o Mundial, enquanto os segundos classificados seguem para os 'play-offs'.

VR // VR

Lusa/fim