O maiato de 25 anos, que esta semana subiu ao 93.º lugar do 'ranking' ATP, contrariou o favoritismo do 65.º jogador mundial, impondo-se com os parciais de 6-7 (5-7), 6-4 e 7-6 (7-3), após uma 'maratona' de três horas e sete minutos.

Antes, já João Sousa, número um nacional, tinha adiantado Portugal na inédita eliminatória com o Brasil, referente ao Grupo I Mundial da Taça Davis, ao bater Felipe Meligeni, por 6-1 e 6-3, no primeiro encontro do duelo que decorre até sábado no Centro Cultural de Viana do Castelo.

