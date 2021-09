Bernardo Silva, aos 26 minutos, André Silva, aos 31, e Diogo Jota, aos 75, apontaram os tentos da formação lusa.

Portugal isolou-se, provisoriamente, na liderança do Grupo A, com mais três pontos do que a Sérvia, que se desloca ainda hoje à República da Irlanda.

