Portugal perdeu, no sábado, com os Estado Unidos (38-17) e com o Quénia (38-5), resultados aos quais se seguiram hoje mais duas derrotas, no segundo dia do torneio, frente a Argentina (47-5) e a Espanha (40-14).

O 'Madrid Rugby 7s International Tournament' é um torneio da responsabilidade da World Rugby que serve de preparação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, e para os quais já estão apuradas as seleções dos Estados Unidos, Quénia e Argentina.

A equipa portuguesa volta a entrar em ação no próximo fim de semana, na segunda edição do torneio que terá lugar, novamente, na capital espanhola.

