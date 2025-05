A fase final da 17.ª edição do Campeonato da Europa de andebol vai ser disputada na Dinamarca, na Noruega e na Suécia, entre 15 de janeiro e 01 de fevereiro de 2026.

Portugal integra um dos dois grupos que vai ser disputado na Dinamarca, seleção campeã europeia em 2008 e 2012, na sua nona presença em fases finais, a quarta seguida, contando como melhor resultado o sexto lugar alcançado em 2020.

A seleção comandada por Paulo Jorge Pereira, quarta no Mundial2025, assegurou a nona fase final, depois das presenças em 1994, 2000, 2002, 2004, 2006, 2020, 2022 e 2024, graças ao primeiro lugar no Grupo 8 de qualificação, juntamente com a agora novamente adversária Roménia, que chegou à competição como melhor terceiro classificado dos oito grupos.

Além de Dinamarca, quatro vezes campeã do mundo e 'carrasca' de Portugal nas meias-finais do último Mundial, e Roménia, que disputa a fase final pela quarta vez, tendo como melhor resultado o nono lugar em 1996, a formação lusa vai ainda defrontar a Macedónia do Norte, quinta em 2012, na melhor das nove anteriores presenças.

A França, quatro vezes campeã e detentora do troféu, vai disputar o Grupo C, em Oslo, juntamente com Noruega, República Checa e Ucrânia, enquanto Alemanha e Espanha, que já conquistaram dois títulos cada, vão medir forças na 'poule' A, também em Herning, na Dinamarca.

A outra anfitriã, a Suécia, recordista de vitórias, com cinco, recebe, em Malmö, no Grupo E, a Croácia, os Países Baixos e a Geórgia.

A Rússia, banida das competições internacionais devido à guerra com a Ucrânia, é a única campeã ausente desta fase final, que não conta com qualquer estreante, tendo como mais recentes participantes a Geórgia e as Ilhas Faroe, que somam a segunda presença seguida, enquanto a Itália volta à fase final, depois da inédita presença em 1998.

Composição dos grupos do Campeonato da Europa de andebol de 2026:

- Grupo A (Herning, na Dinamarca): Alemanha, Espanha, Áustria e Sérvia.

- Grupo B (Herning, na Dinamarca): Dinamarca, Portugal, Macedónia do Norte e Roménia.

- Grupo C (Oslo, na Noruega): França, Noruega, República Checa e Ucrânia.

- Grupo D (Oslo, na Noruega): Eslovénia, Ilhas Faroe, Montenegro e Suíça.

- Grupo E (Malmö, na Suécia): Suécia, Croácia, Países Baixos e Geórgia.

- Grupo F (Kristianstad, na Suécia): Hungria, Islândia, Polónia e Itália.

