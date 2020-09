O 112.º do 'ranking' Pedro Sousa acabou por cair ante o veterano checo, de 35 anos e no 173.º posto da hierarquia ATP, batido por 6-7 (4-7), 6-2 e 6-4, ao cabo de uma hora e 45 minutos.

Sousa, que era o quarto tenista mais bem cotado da qualificação, até entrou melhor e conseguiu vencer o primeiro 'set', mas acabou por sucumbir perante um adversário que já foi 'top 30' mundial.

Antes, João Domingues (159.º) também foi eliminado, pelo holandês Robin Haase (171.º), na primeira ronda, por 6-1 e 7-5.

Na terça-feira, Frederico Silva joga com o sérvio Viktor Troicki na continuação do 'qualifying', enquanto João Sousa, número um português, tem entrada direta no quadro principal do torneio do 'Grand Slam' de Paris.

