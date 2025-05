Depois de ter sido distinguido no ano passado, Pedro Martins pode 'bisar', enfrentando agora a concorrência do espanhol Félix Sánches (Al Sadd) e do croata Igor Bican (Al Ahli), com os vencedores das várias categorias a serem revelados na segunda-feira (26 de maio), em Doha.

Esta época, o Al Gharafa terminou o campeonato na terceira posição (o Al Sadd sagrou-se campeão e o Al Ahli foi o quarto classificado), chegou às meias-finais da Taça do Qatar, e vai disputar no sábado a final Taça do Emir do Qatar, frente ao Al Rayyan, do compatriota Artur Jorge.

DN // PFO

Lusa/Fim