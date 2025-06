No dia em que reentrou no top 40 mundial, ao subir ao 38.º posto, o maiato afastou o norte-americano, 105.º do mundo, por 7-6 (7-2) e 6-2, em uma hora e 14 minutos.

Pouco mais de uma semana depois de ter chegado pela primeira vez à terceira ronda de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam da temporada, Borges iniciou com um triunfo a temporada de relva.

Numa temporada em que apenas foi eliminado duas vezes na ronda inaugural, Borges vai defrontar o finlandês Otto Virtanen, 101.º do mundo, ou o argentino Tomás Martín Etcheverry, 62.º.

Em pares, Nuno Borges vai jogar ao lado do italiano Luciano Darderi, defrontando na ronda inaugural o belga Zizou Bergs e o neerlandês Jesper de Jong.

