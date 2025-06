"Mantive-me calado e discreto nestes últimos meses, mas fui vivendo com uma pessoa una, que sempre soube o papel que iria desempenhar com esta seleção, mas também onde iria terminar. Portanto, hoje permitam-me individualizar esta vitória e agradecer-lhe. Gostava de ter a vossa salva de palmas muito forte a uma pessoa a quem devemos dedicar esta vitória, ao 'mister' Martínez", declarou o responsável máximo pela FPF, antes de abraçar o técnico espanhol junto à taça da Liga das Nações.

Proença, acompanhado por Roberto Martínez e uma parte do grupo de jogadores, composta por Nelson Semedo, António Silva, Rui Silva, Pedro Neto, Pedro Gonçalves, João Neves, Ruben Dias e Bruno Fernandes, deixaram o troféu em destaque na Cidade do Futebol, onde permanecerá junto a todas as conquistas já alcançadas pelas seleções portuguesas.

O presidente da FPF destacou a atual "geração de jogadores", que considerou "absolutamente extraordinária", sublinhando ainda a a ideia de que "o futebol português, a comunidade do futebol português, os clubes e o movimento associativo estão hoje de parabéns".

Homenageado pelo líder federativo, Roberto Martínez destacou os valores demonstrados por Portugal, que o conduziram ao sucesso na Liga das Nações. "Esta taça representa o esforço, o profissionalismo e tudo o que temos na Federação, que os jogadores, contra a Alemanha e ontem, contra a Espanha, mostraram: orgulho e muita qualidade. Já sei que amanhã é o dia de Portugal mas hoje, com a taça, começa o dia de Portugal", assinalou, muito satisfeito.

Junto ao selecionador e ao presidente da Federação, os capitães Bruno Fernandes e Ruben Dias também fizeram uso da palavra, começando pelo médio de 30 anos que, em nome da equipa, agradeceu a "excelente receção".

"Como já fiz ontem, quero agradecer a todos os portugueses que estiveram presentes na Alemanha, foram importantíssimos para nós. É apenas mais uma taça porque, daqui para a frente, não só nós, mas também vocês e todas as outras gerações, esperemos que possam, cada vez mais, tornar este espaço mais amplo e com mais taças para o nosso país", desejou.

Seguiu-se o defesa Ruben Dias, que também agradeceu o "apoio", lamentando apenas não poder estar acompanhado por todos os seus companheiros de equipa, ausentes por, na sua maioria, já terem regressado aos respetivos clubes.

"Não estamos todos e não vamos fazer desta celebração o que ela realmente devia ser por agenda e porque a época ainda não terminou para a maioria de nós, mas a seu tempo acho que vamos ter a oportunidade de o fazer. Foi uma vitória importante", recordou.

Ruben Dias, de 28 anos, assinalou o momento "especial" que o futebol português vive, considerando que mais títulos estarão para chegar depois de a equipa lusa ter garantido esta edição da Liga das Nações.

"É mais um título para o nosso país mas, mais do que isso, especialmente nesta final four, pelas equipas que tivemos de bater para chegar a esta vitória, foi especial", concluiu.

A seleção portuguesa conquistou ontem pela segunda vez a Liga das Nações de futebol, ao bater na final a Espanha por 5-3 no desempate por grandes penalidades, após 2-2 no final do tempo regulamentar e prolongamento, e repetiu o feito de 2019, quando venceu a primeira edição da prova.

