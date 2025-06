Luis Montenegro falava aos jornalistas na cidade francesa de Nice, onde esteve a participar na terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano, que se iniciou hoje.

O primeiro-ministro assistiu em Munique, na Alemanha, à vitória portuguesa na final frente à Espanha, por 5-3 no desempate através de grandes penalidades, após o empate 2-2 no prolongamento, na companhia do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Tivemos uma jornada de portugalidade e daquilo que é um estímulo de um país que acredita em si próprio. Nós conseguimos bater-nos contra aquela que é porventura a seleção mais competitiva do mundo nesta altura, por estes anos, conseguimos recuperar de desvantagem, o que é desde logo significativo e não foi uma vez, foram duas vezes", salientou o chefe do executivo.

Montenegro elogiou o feito, que reeditou o triunfo na edição inaugural, em 2019, ambicionando repeti-lo noutras áreas.

"Isso é bom, acontece no futebol mas também pode acontecer noutras áreas. No mar, na economia, nas empresas, na cultura. Fiquei, de facto, satisfeito em nome do povo português e com sua excelência o Presidente da República pudermos expressar o nosso sentimento de gratidão e de orgulho", rematou.

Seis anos depois de ter derrotado os Países Baixos na final da edição inaugural (1-0), no Porto, Portugal reconquistou a Liga das Nações e isolou-se no palmarés da mais jovem competição continental de seleções da UEFA, ao chegar à segunda conquista em quatro edições, deixando para trás a Espanha, vitoriosa em 2023, e a França, campeã em 2021.

