Os dois históricos da cidade de Liverpool encontram-se na 30.ª jornada da Premier League, numa temporada em que, mais uma vez, os 'reds' estão na luta pelo título, e bem posicionados para chegar ao troféu, e os 'toffees' lutam pela manutenção e para reforçar o estatuto de emblema com mais presenças no principal escalão inglês (122).

A 'magia' do dérbi do condado de Merseyside, que teve o seu primeiro jogo num muito longínquo 13 de outubro de 1894, ultrapassa sempre objetivos e conquistas e pinta a cidade de Liverpool de vermelho e azul, naquele que é também conhecido como a rivalidade mais amigável do mundo.

Em mais de 100 anos, caso raras exceções, adeptos de Liverpool e Everton sempre viveram o duelo como uma festa e como o maior acontecimento da cidade, com a presença das famílias, dos oito aos 80 anos, nos tradicionais pubs e depois nos estádios, numa imagem cada vez mais rara na atualidade do futebol mundial.

Prova disso é que a distância entre os estádios dos dois clubes, separados por pouco mais de um quilómetro, com o Parque Stanley pelo meio, uma das zonas mais emblemáticas de Liverpool, nunca foi posta em causa durante todos estes anos.

O jogo 246 entre Liverpool e Everton, mais uma vez, terá protagonistas portugueses, sobretudo Diogo Jota, mais utilizado nos 'reds', embora Chermiti também possa ter uma oportunidade de assinar o seu nome na história do dérbi pelo Everton.

A cumprir a quinta temporada em Anfield, Jota já marcou neste duelo histórico, em 2021/22, juntando-se aos grupo de 39 jogadores não britânicos a fazê-lo, mas não foi o primeiro português a 'festejar'.

Esse título irá sempre pertencer a Raul Meireles, em 2010/11, que atirou com sucesso à entrada da área, naquele que foi mesmo o seu primeiro tento pelos 'reds'.

Já nessa altura, o futebol português tinha deixado a sua marca no dérbi de Merseyside por Abel Xavier, que até hoje continua a aparecer nos principais registos desta história.

Não só Xavier é apenas um dos dois jogadores estrangeiros que representaram ambos os clubes de Liverpool, juntamente com o guarda-redes neerlandês Sander Westerveld, mas como é o único a disputar o dérbi de Merseyside pelos dois emblemas na mesma temporada.

Isso aconteceu em 2001/02, com o antigo internacional português a passar de azul para vermelho a meio da temporada.

Apesar de quase duas dezenas de jogadores comuns entre os dois clubes, tal nunca tinha acontecido e, até hoje, tal nunca mais voltou a acontecer.

Aliás, o Liverpool, entre 1950 e 2000, instaurou mesmo uma politica de não contratação direta de jogadores do Everton, com os 'toffees' a terem algo parecido entre 1960 e 1990.

No dérbi que lidera a história do futebol inglês, André Gomes, campeão europeu por Portugal em 2016, o médio Manuel Fernandes e o lateral Nuno Valente foram outras figuras lusas que viveram este duelo, todos pelo Everton.

A história junta dois emblemas do centro de Inglaterra, mas os recordes são liderados por dois galeses, com Ian Rush como melhor marcador, com 25 golos pelo Liverpool, e Neville Southall, guarda-redes do Everton, a ter mais aparições, com 41, ambos nos anos 80 e 90 do século passado.

O Liverpool leva 99 vitórias, contra 68 do Everton, com 78 empates.

*** Luís Garoupa, agência Lusa ***

LG // AJO

Lusa/fim