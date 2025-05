"Não me parece que haja outra solução de Governo que não aquela que dimana da vontade livre democrática e convicta do povo português", afirmou Luís Montenegro, no final da noite eleitoral, quando questionado pelos jornalistas sobre as condições de governabilidade.

Para o líder da AD, do ponto de vista aritmético, apenas haveria outra possibilidade de Governo, que passaria por uma coligação entre PS e Chega, que não considerou "um cenário crível".

Já à pergunta se mantém o "não é não" ao partido liderado por André Ventura, Montenegro respondeu: "Quanto aos nossos compromissos já mostrámos que temos palavra e que cumprirmos a nossa palavra".

O líder do PSD disse não querer teorizar sobre o que outros partidos transmitirão ao Presidente da República, expressando a sua posição geral.

"Dentro do cumprimento dos compromissos que assumi em nome da AD e dentro do espírito do 'sim é sim' a Portugal, tenho a certeza que vai acabar por imperar o sentido de responsabilidade, não só para a assunção plena de poderes do Governo, mas de condições de execução do programa do Governo em quatro anos", disse.

