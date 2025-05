De acordo com os dados da Autoridade Eleitoral Permanente romena, quando estava escrutinada a totalidade dos votos na Roménia e no estrangeiro, Dan conquistou no domingo 6.166.788 votos.

Já o nacionalista George Simion, que há duas semanas venceu a primeira volta com quase 41% dos votos, recebeu hoje 46,38%, o que equivale a 5.335.162 votos.

Simion venceu, no entanto, na diáspora: obteve 908.929 votos, contra 721.683 votos para Dan.

A participação nas eleições foi de 64,72%, equivalente a 11.641.866 votos, de um universo de quase 18 milhões de eleitores.

Perante milhares de apoiantes que saíram à rua em Bucareste, Nicusor Dan, presidente da câmara da capital, declarou que a Roménia entra agora "numa nova etapa" e apelou à união dos romenos, pedindo que "construam o país juntos, independentemente das opções políticas".

Numa mensagem divulgada nas redes sociais, George Simion reconheceu a derrota, excluindo manipulação dos votos, e disse esperar regressar "à democracia e ao bom senso".

A Roménia elegeu no domingo o Presidente da República num ambiente polarizado, escolhendo entre dois candidatos com propostas políticas opostas: o nacionalista George Simion, crítico da União Europeia e contra o apoio militar à Ucrânia, e Nicusor Dan, que prometeu manter a Roménia no caminho pró-Ocidente.

Na Roménia, o chefe de Estado tem a responsabilidade de conduzir a política externa e de Defesa e tem assento no Conselho Europeu.

As eleições presidenciais foram também marcadas pela polémica, depois de uma primeira volta ter sido anulada, em dezembro, pelo Tribunal Constitucional, numa decisão inédita, por suspeita de interferência russa, que teria beneficiado nas redes sociais, nomeadamente no TikTok, o candidato pró-russo Calin Georgescu.

