"Que grande noite tivemos", afirmou o líder do Chega depois de conhecidos os resultados dos círculos do território nacional, que apontam uma subida em número de votos e deputados e quando ainda não são conhecidos os resultados pelos círculos da emigração.

André Ventura afirmou que "o Chega tornou-se nestas eleições o segundo maior partido", assinalando que o seu partido fez "o que nunca nenhum partido tinha feito em Portugal".

"Podemos declarar oficialmente, e com segurança, que acabou o bipartidarismo", disse também.

Em declarações aos jornalistas antes de entrar na sala, André Ventura disse que tinha falado momentos antes com o líder do PSD, Luís Montenegro, e que o felicitou pela vitória nestas eleições legislativas.

O líder do Chega entrou na sala do hotel escolhido para acompanhar a noite eleitoral, que estava cheia, ao som do hino da campanha para estas eleições legislativas.

Os resultados provisórios apontam um empate entre PS e Chega, com 58 deputados cada um. Faltam agora distribuir os quatros mandatos pelos círculos da emigração e, no ano passado, os emigrantes deram dois deputados ao Chega, um ao PS e um à AD (coligação PSD/CDS-PP/PPM).

FM // PC

Lusa/Fim