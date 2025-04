O jogo, da 32.ª jornada do campeonato, deixa o Newcastle com 56 pontos, a um do terceiro posto, do Nottingham Forest, sendo que a formação de Howe ainda tem um jogo a menos, a acertar com o Crystal Palace.

Em caminhada clara para a Liga dos Campeões, o Newcastle aproveitou dos 'deslizes' na jornada do Forest, que perdeu com o Everton (1-0) e do Chelsea, que empatou com o Ipswich (2-2).

Na classificação, também perseguem a 'Champions' Manchester City (55), Chelsea e Aston Villa (ambos com 54).

O Manchester United há quase um ano que não sofriam quatro golos para o campeonato, mas hoje foi mesmo o dia para a derrota mais pesada para Ruben Amorim, com os golos do italiano Sandro Tonali (24), Harvey Barnes (49 e 64) e do brasileiro Bruno Guimarães (77).

Ao intervalo, o MU ainda acreditou noutro desfecho, depois do empate do argentino Alejandro Garnacho (37 minutos).

Diogo Dalot e Bruno Fernandes estiveram no 'onze' de Ruben Amorim, com o médio a sair aos 82 minutos, para a entrada de Mainoo.

Com o quinto triunfo consecutivo, o Newcastle está claramente 'em alta', sendo que nessa sequência se inclui a conquista da Taça da Liga, primeiro troféu da época.

O Manchester United desceu nesta jornada à 14.ª posição, com 38 pontos, 17 acima da linha de descida.

