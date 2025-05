Num comunicado, o IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública precisou que as referidas Obrigações do Tesouro (OT) são as "OT 1,65% 16Jul2032" (cerca de sete anos) e "OT 4,1% 15Fev2045" (cerca de 20 anos).

O IGCP não realizou ainda este ano leilões de OT com estas maturidades.

No mais recente leilão de OT, em 09 de abril, o IGCP colocou 1.047 milhões de euros, abaixo do montante global máximo indicativo, em OT a cinco e a 12 anos às taxas de juro de 2,347% e 3,416%, respetivamente.

Em "OT 3,875% 15Fev2030" (cerca de cinco anos) foram colocados 461 milhões de euros à taxa de juro de 2,347% e a procura atingiu 1.041 milhões de euros, 2,26 vezes o montante colocado.

Em "OT 4,1% 15Abr2037" (cerca de 12 anos) o IGCP colocou 586 milhões de euros à taxa de 3,416%. A procura das OT a 12 anos cifrou-se em 1.179 milhões de euros, 2,01 vezes o montante colocado.

