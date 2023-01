"Eulânio Ângelo Chipela Gomes, Nanu como é conhecido no mundo do futebol, assinou pelo Santa Clara até ao final da presente temporada por empréstimo do FC Porto", avança o emblema insular num comunicado publicado no site do clube.

O atleta natural da Guiné-Bissau conta com passagens por Beira-Mar, Gafanha, Marítimo, Gil Vicente, FC Porto e pelos norte-americanos do FC Dallas, neste caso por empréstimo dos 'azuis e brancos'.

Na época 2020/21, ao serviço do FC Porto, Nanu participou em 19 jogos e realizou três assistências para golo, antes de rumar ao emblema da Liga norte-americana (MLS), pelo qual participou em 30 jogos em 2022.

Neste mercado de transferências de inverno, além de Nanu, os açorianos já tinham assegurado as contratações de Kento Misao (ex-Kashima Antlers, do Japão), Marcos Diaz (proveniente dos argentinos do Huracán), Walter González (emprestado pelo Olímpia, do Paraguai), Ygor Nogueira (ex-Mazatlán do México).

No sentido inverso, abandonaram o clube Anderson Carvalho, Andrezinho, João Marcos e Rodrigo Valente.

O Santa Clara é o 16º. e antepenúltimo classificado da I Liga, com 14 pontos, e na próxima jornada vai receber o Boavista, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

