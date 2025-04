O avançado camaronês Joel Tagueu marcou, aos 16 minutos, o tento dos insulares, que ganharam três dos últimos seis jogos, perante um Boavista que, no segundo encontro sob o comando do interino Jorge Couto, somou a 12.ª derrota nos derradeiros 14.

O conjunto madeirense isolou-se no 11.º lugar, com 32 pontos, provisoriamente mais nove do que o AVS, 16.º, em posição de play-off, enquanto o Boavista, que na ronda anterior tinha batido fora o Rio Ave por 2-0, manteve-se em último, com 18.

PFO // PFO

Lusa/Fim