Partindo da 10.ª posição, o campeão em título deixou o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) na segunda posição, a 7,834 segundos, com o também britânico George Russell (Mercedes) em terceiro, a 12,337.

Com estes resultados, Max Verstappen, que alcançou a 28.ª vitória da carreira, soma agora 258 pontos no campeonato, mais 80 do que o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que foi sexto em Budapeste e é segundo no Mundial de pilotos.

