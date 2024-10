Ausente da sessão vespertina conduzida pelo treinador Vítor Bruno, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, o médio juntou-se ao defesa central espanhol Iván Marcano e ao lateral esquerdo brasileiro Wendell no boletim clínico portista.

O FC Porto finalizou a preparação da receção ao Moreirense, que vai ser disputada em Aveiro, devido à interdição por um jogo do Estádio do Dragão originalmente aplicada pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em outubro de 2023.

Os 'dragões', vencedores em 2022/23, medem forças com os 'cónegos', que triunfaram em 2016/17, na quinta-feira, às 20:45, no quarto e último jogo dos quartos de final da 18.ª edição da Taça da Liga, sob arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.

Nas meias-finais da 'final four', agendada para decorrer entre 07 e 11 de janeiro de 2025, em Leiria, o vencedor dessa eliminatória defrontará o Sporting, campeão nacional e líder invicto da I Liga, que, na terça-feira, bateu em casa o Nacional (3-1) no primeiro encontro dos 'quartos'.

A competição mais jovem do futebol profissional nacional adota um novo formato a partir desta temporada, ao incluir apenas os seis primeiros colocados da edição 2023/24 da I Liga, mais os dois emblemas promovidos diretamente à elite a partir do segundo escalão.

