Esta será a segunda passagem de Tuanzebe pelo clube de Birmingham, após ali ter jogado durante ano e meio, entre 2018 e 2019, também cedido pelo United, ajudando os 'villans' a alcançar a subida à Premier League.

Antes de ser cedido ao Aston Villa, o jogador, de 23 anos, renovou contrato com o Manchester United até 2023, com opção de extensão do vínculo por mais uma época, informou o emblema no qual alinham os internacionais portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

Tuanzebe, que nasceu na República Democrática do Congo, mas é internacional pelas seleções jovens de Inglaterra, fez toda a formação no Manchester United, sendo que na temporada passada participou em 18 jogos pelos 'red devils'.

