A decisão de renovar com o treinador, de 63 anos, foi tomada hoje durante a reunião da direção da RFEF, com a cerimónia do ato de renovação a estar marcada para as 17:00 locais (16:00 em Lisboa), no centro de treino da seleção espanhola.

Depois de ter passado, desde 2013, pelas camadas jovens das seleções espanholas, Luis de la Fuente chegou à equipa principal em dezembro de 2022, para substituir Luis Enrique, após o Mundial2022, no Qatar.

Já com Luis de la Fuente no comando técnico, a Espanha conquistou a Liga das Nações de 2023 e o Europeu de 2024, na Alemanha.

Num futuro próximo, o selecionador espanhol vai tentar revalidar o título da Liga das Nações, defrontando os Países Baixos nos quartos de final em março, e tentar conquistar a Finalíssima, frente à Argentina, além de começar a qualificação para o Mundial2026.

