Numa curta nota publicada no sítio oficial na Internet, o clube madeirense, que concluiu época 2019/20 no 11.º lugar do campeonato, destaca o currículo do técnico, de 51 anos, que conta com "passagens por emblemas importantes do futebol português e experiência internacional adquirida ao serviço de clubes e seleções".

Lito Vidigal, natural de Angola, chega ao Marítimo depois ter treinado o Vitória de Setúbal nas últimas quatro jornadas da I Liga, tendo assegurado a permanência do clube sadino.

O novo treinador do Marítimo está de regresso à Madeira, onde já orientou clubes como o Portosantense e o Pontassolense.

