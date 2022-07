Depois de ter imperado nos oitavos de final com um total de 10,70 pontos, frente ao australiano Mikey McDonagh (6,83), que cometeu uma interferência nos instantes finais do oitavo 'heat', o surfista cascalense 'caiu', depois, diante do italiano Leonardo Fioravanti, que amealhou um total de 16,50, contra os 14,40 do luso.

Com este desfecho, a prova das 'Challenger Series' fica sem atletas portugueses, já que Vasco Ribeiro tinha falhado o acesso aos 'oitavos', na sexta-feira, fruto dos 9,47 pontos conseguidos, insuficientes para ultrapassar os 12,84 do sul-africano Luke Thompson e 10 do francês Timothe Bisso.

No quadro feminino, a última surfista portuguesa em prova, Teresa Bonvalot, ficou-se pelos oitavos de final, pontuando 8,50 contra os 11,17 da havaiana Zoe McDougall, na segunda bateria.

O período de espera do Ballito Pro, evento do circuito de acesso à elite mundial, começou em 03 de julho e estende-se até domingo.

