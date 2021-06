"A Unidade de Saúde e Performance da FPF informou que os resultados dos testes de despiste à covid-19, realizados ontem [na terça-feira] ao final do dia, aos jogadores, equipa técnica, 'staff' e restante comitiva, foram todos negativos", refere o organismo, em comunicado.

A seleção lusa realizou durante a manhã de hoje um treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, de preparação para o jogo frente a Israel, marcado para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, naquela que será a última partida antes da estreia na fase final do Euro2020, marcada para terça-feira, com a Hungria, em Budapeste.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o Grupo F do Euro2020, e, além da Hungria, vai defrontar a Alemanha, em 19 de junho, em Munique, e a França, em 23, novamente na capital magiar.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, realiza-se em 11 cidades de 11 países diferentes, entre sexta-feira e 11 de julho.

AJO // JP

Lusa/Fim