"Este ano atípico está a provocar situações atípicas no futebol. Temos de nos servir de maior engenho e sensatez para ultrapassar isto em conjunto. Neste momento, não é uma questão de equipa. Estamos a falar do clube e estamos juntos num barco que não está fácil", alertou o técnico, em declarações publicadas nas redes sociais dos portuenses.

Os 'axadrezados' nunca mais venceram desde o triunfo na receção ao Benfica (3-0), o único obtido nesta edição do campeonato, em 02 de novembro de 2020, e convivem com um ciclo de três empates e uma derrota sob alçada do sucessor de Vasco Seabra.

"Estamos conscientes das dificuldades, que não são de agora e já se arrastam há algum tempo, e de que todos juntos vamos conseguir chegar onde queremos. Esta situação nunca foi muito normal na vida do Boavista e para mim também não é. Temos de conseguir jogar melhor e sermos mais confiantes nas nossas capacidades", notou.

Dessa injeção de firmeza depende o Boavista para "tirar proveito em campo" de um "desenvolvimento tático já relativamente bem assegurado em muitos pontos", articulado com a "ambição da equipa e dos jogadores" na luta pelo regresso às vitórias na I Liga.

"A minha perspetiva depois dos últimos treinos, do último jogo e em relação ao próximo é praticamente igual à primeira vez que aqui vim. Observo os jogadores com um empenho muito grande e muita determinação em conquistar aquilo que queremos e que se tornou quase uma obsessão, não sendo isso aquilo eu queria que acontecesse", ressalvou.

Jesualdo Ferreira garante uma equipa 'axadrezada' preparada para diluir a "iniciativa que espera" por parte do Tondela, desde que consiga "colocar as suas ideias em campo" e saiba conquistar "os espaços e as ações de finalização que permitam ganhar o jogo".???????

"É um oponente que tem mais um ponto que nós, tem feito bons resultados em casa e vai tentar jogar com isso. No plano psicológico, é uma equipa que se sentirá muito mais à vontade em relação a este jogo. Curiosamente, o Boavista tem melhores resultados fora do que em casa. Veremos neste confronto qual deles tira mais vantagem", projetou.???????

O defesa Adil Rami e o médio Miguel Reisinho continuam lesionados e falham um desafio que os viseenses tentaram adiar hoje, devido à deteção de oito testes positivos para o novo coronavírus, que provoca a covid-19, na estrutura, incluindo dois jogadores.

O Boavista, 17.º e penúltimo colocado, com 11 pontos, visita o Tondela, na 15.ª posição, com 12, no sábado, às 20:30, no Estádio João Cardoso, em Tondela, num encontro da 14.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.

