Jéssica Inchude, que se apurou para a final com a nona marca das semifinais (18,36), começou a 18,16 metros e subiu para 18,41 no segundo lançamento, marca que manteve até final do concurso, assegurando o 10.º diploma, um lugar entre os oito primeiros, para a comitiva portuguesa nos Jogos Olímpicos Paris2024.

A outra portuguesa presente no concurso, Eliana Bandeira, foi 15.ª classificada, permanecendo o quarto lugar de Auriol Dongmo, em Tóquio2020, como a melhor classificação lusa de sempre no lançamento do peso feminino.

