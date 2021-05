Miller, que conquistou a segunda vitória consecutiva no campeonato, deixou o francês Johann Zarco (Ducati) na segunda posição, a 3,970 segundos, e o também gaulês Fabio Quartararo (Yamaha) em terceiro, a 16,172 segundos.

Com estes resultados, Quartararo regressa à liderança do campeonato, com um ponto de vantagem sobre o italiano Francesco Bagnaia (Ducati).

AGYR // AMG

Lusa/Fim