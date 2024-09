"Considerámos que era o momento de trocar de treinador. Acreditámos que o melhor era dar o voto de confiança e estabilidade ao Benfica, mas estas quatro jornadas indicaram o contrário. Este início de época, em que perdemos cinco pontos, fugiu a todas as expectativas. Não tivemos uma exibição que nos desse segurança", começou por dizer Rui Costa, em conferência de imprensa realizada no Benfica Campus, no Seixal.

Rui Costa falou em "desilusão para toda a gente que trabalha" no clube da Luz, mas realça "o grande homem" que é Roger Schmidt, pelo que "a relação humana não foi minimamente beliscada".

Depois, indicou que o próximo treinador vai ser conhecido em breve, com o intuito de ser apresentado antes do recomeço do campeonato, após a pausa para os jogos internacionais.

"Já estamos a trabalhar no novo treinador, que muito em breve vão saber quem é. Até ao dia de recomeçar os treinos vamos ter treinador, com toda a certeza. É nisso que estamos a trabalhar", expressou.

Por fim, deixou claro que olha para o futuro "com muito otimismo" e com a certeza de que os 'encarnados' vão lutar por títulos.

"Trabalho arduamente e diariamente para o bem do Benfica e assim continuarei a fazer. Estou a planear o futuro e este era o momento para trocar de treinador. Tenho a plena convicção de que vamos lutar por títulos. Tenho a máxima convicção de que esta época não está perdida. Temos todo o tempo do mundo", terminou.

No dia de hoje, o emblema da Luz informou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que está em negociações para a rescisão do contrato com o treinador alemão Roger Schmidt.

A saída do alemão do comando técnico dos 'encarnados' acontece um dia depois do empate das 'águias' no reduto do Moreirense (1-1), para a quarta jornada da I Liga, na qual o Benfica é sexto colocado, com sete pontos, fruto de uma derrota, dois triunfos e um empate.

AJC // VR

Lusa/Fim